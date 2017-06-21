Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza
Galatasaray, sözleşmesini uzatmadığı başarılı futbolcu Sabri Sarıoğlu’na geçtiğimiz sezon gereksiz kart gördüğü için kulüp yönetmeliği tarafından 36 bin Euro ceza verdi.
Başarılı oyuncunun gördüğü kartların gereksiz olduğunu düşünen yönetim, yönetmeliğe göre Sarıoğlu'na 26 bin Euro ceza kesti. 32 yaşındaki futbolcuya bu borç ihtarname ile bildirildi. Plaket verilmeden gönderilen Sarıoğlu, ihtarname ile karşı karşıya kaldı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:15
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 5
Yorum
borafb beşiktaşın yaş ortalaması 22 sanıyorsun heralde yazık :D
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Fenerbahçe'den kombine rekoru
Toplam 4
Yorum
beşiktaşk türkiyede tek geçerli spor futboldur işte sizde bu farkı anlayamadıgınız için süt kupalarıyla idare edersiniz fenerliler hahahah
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Saldırgan bir takım yolda
Toplam 2
Yorum
TsKlüp saldırgan takım mı?gördük saldırgan takımı her maç 3-4 lük olduk..
Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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