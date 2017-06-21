 Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza

    Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza

    Galatasaray, sözleşmesini uzatmadığı başarılı futbolcu Sabri Sarıoğlu’na geçtiğimiz sezon gereksiz kart gördüğü için kulüp yönetmeliği tarafından 36 bin Euro ceza verdi.

    Galatasaray ile sözleşmesi uzatılmayan Sabri Sarıoğlu'na kulüpten ceza geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce gereksiz kart gören futbolculara ceza vereceğini açıklamıştı. Sarıoğlu da bu cezayı alan isimlerden oldu. 15 yıl forma giydikten sonra kulüple bu sezon sözleşmesi uzatılmayan başarılı futbolcu Kayserispor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gördüğü için para cezası aldı.

    Başarılı oyuncunun gördüğü kartların gereksiz olduğunu düşünen yönetim, yönetmeliğe göre Sarıoğlu'na 26 bin Euro ceza kesti. 32 yaşındaki futbolcuya bu borç ihtarname ile bildirildi. Plaket verilmeden gönderilen Sarıoğlu, ihtarname ile karşı karşıya kaldı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:15
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