 Östersunds deplasmanı 32 saat! – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    deplasmanı 32 saat!

    Östersunds deplasmanı 32 saat!

    2. ön eleme turunda İsveç'in ekibiyle eşleşen G.Saray için bu deplasman ızdırap olacak.

    İstanbul'dan Östersund'a direkt uçuş bulunmazken, 12 Temmuz gidiş, 14 Temmuz dönüş biletleri 2 bin 21 TL. Üstelik önce Moskova, oradan Stockholm, sonra da Östersund'a uçuyorsunuz. Toplam 32 saat sürüyor. En mantıklı seçenek Stockholm'e gitmek. Ancak oradan da trenle 6 saatlik yolculuk gerekiyor.

    2 TEMMUZ'A KADAR BOŞ
    'un 'a karşı tek avantajı şu an İsveç Ligi'nin sürmesi. Ancak ligdeki ara nedeniyle 2 Temmuz'a kadar maçı yok. 13 Temmuz'daki ilk karşılaşmadan önce AIK ve Jönköpinsg ile oynayacak.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:13
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