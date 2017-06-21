Östersunds deplasmanı 32 saat!
Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibiyle eşleşen G.Saray için bu deplasman ızdırap olacak.
2 TEMMUZ'A KADAR BOŞ
Östersunds'un Galatasaray'a karşı tek avantajı şu an İsveç Ligi'nin sürmesi. Ancak ligdeki ara nedeniyle 2 Temmuz'a kadar maçı yok. 13 Temmuz'daki ilk karşılaşmadan önce AIK ve Jönköpinsg ile oynayacak.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:13
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
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