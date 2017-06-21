Kadroya alınmadı!
Maicon, Sao Paulo'nun 22 Haziran'da TSİ 03:45'te Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.
Maicon, Sao Paulo'nun 22 Haziran'da TSİ 03:45'te Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi Teknik direktör Rogerio Ceni'nin Maicon'u kafileye almaması, Galatasaray'a transferinin noktalandığı şeklinde yorumlandı.
28 yaşındaki Maicon Pereira Roque'nin Atletico Mineiro'ya sahalarında 2-1 kaybettikleri maçın Sao Paulo formasıyla son karşılaşması olduğunun altı çizilirken, Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime bildiren Brezilyalı oyuncunun veda vaktinin geldiği bildirildi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:32
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Son iki sezon rezillik
Toplam 19
Yorum
öğretici riko gitsin, tudor gelsin serdar aziz cavanda tarık çamdal alınsın diyenlerin hepsi bence trol ! GS ı senelerdir aynı şekilde trollüyorlar !
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 20
Yorum
tayfun Allah dualarımızı kabul ediyor.Bu adama çok bu para.
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Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza
Toplam 11
Yorum
USUBAM Karar Verin 36 Bin Euro Mu ? 26 Bin Euro Mu ?
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