 Kadroya alınmadı! – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Kadroya alınmadı!

    Kadroya alınmadı!

    , 'nun 22 Haziran'da TSİ 03:45'te Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi.

    'ın transferini büyük ölçüde noktaladığı ve KAP'a duyurulması beklenen konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

    Maicon, 'nun 22 Haziran'da TSİ 03:45'te Atletico Paranaense ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmedi Teknik direktör Rogerio Ceni'nin Maicon'u kafileye almaması, Galatasaray'a transferinin noktalandığı şeklinde yorumlandı.

    28 yaşındaki Maicon Pereira Roque'nin Atletico Mineiro'ya sahalarında 2-1 kaybettikleri maçın Sao Paulo formasıyla son karşılaşması olduğunun altı çizilirken, Avrupa'ya gitmek istediğini yönetime bildiren Brezilyalı oyuncunun veda vaktinin geldiği bildirildi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:32
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