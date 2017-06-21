 Jeremain Lens için pusuya yattı – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    için pusuya yattı

    Jeremain Lens için pusuya yattı
    , geçen sezon 'nin hücumda en iyisi olan Jeremain Lens'in peşinde. Cimbom, Kanarya ile alacağı parada anlaşamayan Hollandalı yıldız için fırsat kolluyor. Lens, sarı-lacivertliler ile anlaşamazsa tecrübeli futbolcuya resmi teklif iletilecek.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:28
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