 İmbula’yı çok istiyor – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’yı çok istiyor

    İmbula’yı çok istiyor
    Aslan'da teknik direktör , savunma ve hücuma yapılması planlanan takviyelerden memnun. Ancak orta sahada direnci artırmak için buraya da mutlak bir transfer bekliyor. Aklındaki tek isim de . Yönetime onun alınması için baskı yapıyor. Kulübü Stoke City henüz ikna edilemedi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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