 ''Galatasaray'ın askeriyim'' – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    '''ın askeriyim''

    ''Galatasaray'ın askeriyim''

    "Başkanlık şereftir" diyen Özbek, yeniden aday olacağının sinyalini verdi. Özbek, kulübün asıl sahibinin genel kurul olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılıların başkanı “Eğer iyi hizmet ettiysem seçerler, aksi halde başka arkadaş gelir” dedi.

    Cimbom'da , başkanlık süresinin 1 yıl daha olduğunu hatırlatırken, 2018'de bir kez daha aday olacağını ifade etti. Özbek, " başkanlığı bir şereftir. Galatasaray başkanlığına devam etmek kişilerin inisyatifinde değil. Siz hizmet edersiniz, çalışırsınız, genel kurul iyi hizmet ettiyseniz bu göreve getirir. Aksi halde bir başka arkadaşı göreve getirir" dedi. Özbek, kendisi için başlatılan imza kampanyasının 'seçime git' mesajı olduğunu ancak bunun net şekilde söylenmediğini kaydetti.

    'SÜREN YANLIŞ YAPTI'
    Özbek sözlerini şöyle tamamladı: "Ben Galatasaray'ın askeriyim. Galatasaray'a hizmek için buradayım. Tarihe geçmek gibi bir amacım yok. Faruk Süren kendisi hakkındaki belgeleri basına sızdırdığımızı söyledi, yanlış yaptı. Bizde öyle şey olmaz. Bizim kimseyi itibarsızlaştırma gibi bir durumumuz yok"

    'KULÜBÜ SATMAM'
    Dursun Özbek, "Sadece inşaatlar konuşuluyor" diyenlere de cevap verdi. Özbek, "İnşaat şirketi değiliz ama mali bozukluk, sportif faaliyetlerimizi de etkiliyor. PSG, Milan, Marsilya gibi kulübü satmak da bir seçenekti. Ama ben bunu yapmam" dedi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:30
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