''Galatasaray'ın askeriyim''
"Başkanlık şereftir" diyen Özbek, yeniden aday olacağının sinyalini verdi. Özbek, kulübün asıl sahibinin genel kurul olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılıların başkanı “Eğer iyi hizmet ettiysem seçerler, aksi halde başka arkadaş gelir” dedi.
'SÜREN YANLIŞ YAPTI'
Özbek sözlerini şöyle tamamladı: "Ben Galatasaray'ın askeriyim. Galatasaray'a hizmek için buradayım. Tarihe geçmek gibi bir amacım yok. Faruk Süren kendisi hakkındaki belgeleri basına sızdırdığımızı söyledi, yanlış yaptı. Bizde öyle şey olmaz. Bizim kimseyi itibarsızlaştırma gibi bir durumumuz yok"
'KULÜBÜ SATMAM'
Dursun Özbek, "Sadece inşaatlar konuşuluyor" diyenlere de cevap verdi. Özbek, "İnşaat şirketi değiliz ama mali bozukluk, sportif faaliyetlerimizi de etkiliyor. PSG, Milan, Marsilya gibi kulübü satmak da bir seçenekti. Ama ben bunu yapmam" dedi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
-
Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
-
Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
-
Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
''Galatasaray'ın askeriyim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.