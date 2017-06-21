Galatasaray KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bir gazetede çıkan haberden dolayı açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Şirketimiz, 21.06.2017 tarihinde Habertürk Gazetesi'nin Ekonomi sayfasında, Rahim AK imzası ile yayınlanan haber ve söylentilere ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nun Özel Durumlar Tebliği 9'uncu maddesi çerçevesinde açıklama yapma gereği görmüştür:



Yayınlanmış olan bu haber gerçeğe aykırı olup, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, soyut ve hiçbir mesnedi olmayan, hatta haber değeri dahi taşımayan ifadelerden oluşmaktadır.



Bahse konu haberde, Kulüp'ün Riva projesinden gelecek olan nakit ile bedelli sermaye artırımına gideceği ifade edilmiş olup, bu tamamen gerçek dışı bir açıklamadır. Buna ilişkin olarak alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır.



Nitekim 05.04.2017 tarihinde KAP'ta yayınlanmış olan sermaye artışına ilişkin izahname taslağında bu konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmış olup, bu açıklama aşağıdaki gibidir:



"Kulüp, koyması gereken 59.372.405,27 TL tutarındaki fon tutarını 07/02/2017 tarihi itibarıyla sermaye avansı olarak nakit olarak koymuştur ve Şirket, 07/02/2017 tarihi itibarıyla, Kulüp tarafından konulmuş olan 59.372.405,27 TL tutarındaki sermaye avansının tamamını finansal borç ödemelerinde kullanmıştır. Bu nedenle sermaye artışının gerçekleşmesi durumunda 59.372.405,27 TL tutarındaki sermaye avansı daha önceden tahsil edilmiş bulunduğundan bu tutar kadar nakit girişi olmayacaktır.



Halihazırda Sermaye avansı olarak tahsil edilmiş tutarın haricindeki 26.982.594,73 TL tutarındaki halka arz brüt bakiye geliri ise Şirket'in finansal borç ödemelerinde ve/veya operasyonel gider/borçlarının ödemelerinde kullanılacaktır."



İkinci olarak Kulüp'ün bedelli sermaye artışı için hazırlık içinde olduğu haberde ifade edilmiştir. Bu da yine tamamen gerçek dışı bir haberdir.

Şirketimiz KAP'ta da açıklandığı üzere, halihazırda 21.645.000-TL olan sermayesini 108.000.000-TL'ye çıkarmak amacı ile Kurul'a başvurmuştur. Başvuru halen inceleme safhasında olup, bunun dışında da bir sermaye artışına yönelik başvurumuz da yoktur.



Yine aynı haberde bir başka gerçek dışı açıklama da Şirketimiz'in Nisan ayında sermaye artırımı yaptığına yöneliktir. Oysa gerçek durum bu değildir. Şirketimiz yukarıda da ifade ettiğimiz üzere, sermaye artırımı için Kurul'a başvurmuş olup, bu sürecin tamamlanmasını beklemektedir. İddia edildiği gibi 2017 Nisan ayında yapılmış herhangi bir sermaye artışı yoktur. Sadece bu açıklama bile yapılan haberin gerçeğe aykırı olduğunu gözler önüne sermektedir.



Şirketimiz kendisi ile ilgili önemli konuları, süresinde KAP'ta açıklama yapmak suretiyle Yatırımcılarıyla ve Kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu sebeple belirli amaca yönelik olarak hazırlandığı belli olan bu gerçek dışı habere itibar edilmemesini, bunların yerine Şirketimiz'in yapmış olduğu açıklamalara itibar edilmesi gerekliliğini Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine sunarız."