De Jong ile yollar ayrılıyor
Galatasaray, Nigel De Jong ile vedalaşmaya hazırlanıyor... Tudor'un gelecek sezon planları arasında yer almayan Hollandalı futbolcu için teklifler gelmeye başladı.
Galatasaray yönetimi, kulübe resmi bir teklif gelmesi halinde De Jong'un transferine onay verme kararı aldı.
Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan De Jong, 18 lig, 6 kupa maçında forma giyip 1 gol kaydetmişti. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 sarı, 1 kırmızı kart görmüştü.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:38
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Son iki sezon rezillik
Toplam 19
Yorum
öğretici riko gitsin, tudor gelsin serdar aziz cavanda tarık çamdal alınsın diyenlerin hepsi bence trol ! GS ı senelerdir aynı şekilde trollüyorlar !
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Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
Toplam 20
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tayfun Allah dualarımızı kabul ediyor.Bu adama çok bu para.
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Sabri Sarıoğlu’na G.Saray'dan ceza
Toplam 11
Yorum
USUBAM Karar Verin 36 Bin Euro Mu ? 26 Bin Euro Mu ?
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