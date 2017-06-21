 De Jong ile yollar ayrılıyor – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    De Jong ile yollar ayrılıyor

    De Jong ile yollar ayrılıyor

    , ile vedalaşmaya hazırlanıyor... Tudor'un gelecek sezon planları arasında yer almayan Hollandalı futbolcu için teklifler gelmeye başladı.

    NtvSpor'un haberine göre; 'da ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Igor Tudor, Hollandalı oyuncunun gelecek sezon planları arasında yer almadığını yönetime iletti. Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Jong'a Feyenoord başta olmak üzere Hollanda Ligi'nden sözlü olarak tekliflerin olduğu ifade ediliyor.

    Galatasaray yönetimi, kulübe resmi bir teklif gelmesi halinde De Jong'un transferine onay verme kararı aldı.

    Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan De Jong, 18 lig, 6 kupa maçında forma giyip 1 gol kaydetmişti. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 sarı, 1 kırmızı kart görmüştü.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:38
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