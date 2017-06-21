 Clichy’de işlem tamam – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Clichy’de işlem tamam

    Clichy’de işlem tamam

    bonservisi elinde olan ve birçok takımı peşinden koşturan Fransız sol bek ile her konuda anlaşmaya vardı. Fransız basınına göre Clichy, F.Bahçe'yi değil Cimbom'u seçti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

    Transfer dönemi açıldığından beri dünyaca ünlü yıldızlara kanca atan Galatasaray'ın son hedefi ... Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği Fransız sol bek transferin gözdesi haline gelmişti. Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla Cimbom'un el sıkıştığı iddia edildi. Footmercato'da yer alan habere göre Clichy, Manchester City'de geçirdiği 6 yılın ardından G.Saray'ın yolunu tutacak.

    SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK
    Haberin detaylarında 'ın Gael Clichy'ye 3 yıllık bir kontrat önerdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro vereceği kaydedilirken ayrıca 3 yıla bölünecek şekilde imza parası da ödeneyeceği belirtildi. Footmercato'nun haberine göre Cimbom birkaç gün içinde bu transferi resmen açıklayacak. İgor Tudor üçlü savunma sisteminde de çok kullanışlı olduğu için Gael Clichy'yi çok istiyor.

    1 GOLÜ VAR
    Gael Clichy geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de 25 maça çıktı. 1 gol kaydetti. Sezonu 2 sarı kartla tamamladı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:43
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