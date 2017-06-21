Clichy’de işlem tamam
Galatasaray bonservisi elinde olan ve birçok takımı peşinden koşturan Fransız sol bek ile her konuda anlaşmaya vardı. Fransız basınına göre Clichy, F.Bahçe'yi değil Cimbom'u seçti. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK
Haberin detaylarında Galatasaray'ın Gael Clichy'ye 3 yıllık bir kontrat önerdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların oyuncuya yıllık 2.5 milyon euro vereceği kaydedilirken ayrıca 3 yıla bölünecek şekilde imza parası da ödeneyeceği belirtildi. Footmercato'nun haberine göre Cimbom birkaç gün içinde bu transferi resmen açıklayacak. İgor Tudor üçlü savunma sisteminde de çok kullanışlı olduğu için Gael Clichy'yi çok istiyor.
1 GOLÜ VAR
Gael Clichy geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla Premier Lig'de 25 maça çıktı. 1 gol kaydetti. Sezonu 2 sarı kartla tamamladı.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:43
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
Clichy’de işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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