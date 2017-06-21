Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı
İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu Younes Belhanda'ya talip oldu.
Öte yandan, Marca tarafından, 27 yaşındaki oyuncu için Valencia'nın da teklif hazırlıkları yaptığı ve transferi gerçekleştirebilmek için yaklaşık 7-8 milyon euro civarında bir bütçe ayrıldığı iddia edildi.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:11
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 5
Yorum
borafb beşiktaşın yaş ortalaması 22 sanıyorsun heralde yazık :D
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Fenerbahçe'den kombine rekoru
Toplam 4
Yorum
beşiktaşk türkiyede tek geçerli spor futboldur işte sizde bu farkı anlayamadıgınız için süt kupalarıyla idare edersiniz fenerliler hahahah
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Saldırgan bir takım yolda
Toplam 2
Yorum
TsKlüp saldırgan takım mı?gördük saldırgan takımı her maç 3-4 lük olduk..
Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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