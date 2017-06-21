 Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı

    Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı

    İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın transferini bitirmek üzere olduğu Younes Belhanda'ya talip oldu.

    İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı öne sürülen ve yakın dönemde İstanbul'a gelmesi beklenen Younes Belhanda'ya talip oldu. İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Faslı oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.

    Öte yandan, Marca tarafından, 27 yaşındaki oyuncu için Valencia'nın da teklif hazırlıkları yaptığı ve transferi gerçekleştirebilmek için yaklaşık 7-8 milyon euro civarında bir bütçe ayrıldığı iddia edildi.

    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:11
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