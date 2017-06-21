Belhanda'yı İspanyol radyosuna açıkladı

İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'la ön protokol imzaladığı öne sürülen ve yakın dönemde İstanbul'a gelmesi beklenen Younes Belhanda'ya talip oldu. İspanyol Marca Radyosu'na konuşan Sevilla Teknik Direktörü Eduardo Berizzo, Faslı oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladı.Öte yandan, Marca tarafından, 27 yaşındaki oyuncu için Valencia'nın da teklif hazırlıkları yaptığı ve transferi gerçekleştirebilmek için yaklaşık 7-8 milyon euro civarında bir bütçe ayrıldığı iddia edildi.