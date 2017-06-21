 Barazite’ye kanca – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Barazite’ye kanca

    Barazite’ye kanca

    Fas basını, ’in orta sahasını Cimbom’a yazdı.

    'ın Younes Belhanda transferinden sonra bir Faslı yıldıza daha yöneldiği iddia edildi. Fas basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar Utrecht ile kontratı sona eren Nacer Barazite'nin peşinde. Orta sahanın ortasında ve forvette oynayabilen 27 yaşındaki oyuncu 1.88 boyunda. Geçen sezonu 6 gol, 3 asistle tamamladı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:57
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