 Aslan’a 19’luk stoper – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Aslan’a 19’luk stoper

    Aslan’a 19’luk stoper
    Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında gündemine giren için tekrar harekete geçti. Bonservisi Başakşehir'de olan 19 yaşındaki stoperi kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, bu oyuncu için Başakşehir'le görüşmelere başladı.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:14
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