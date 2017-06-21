Acerbi icin Çizme seferi
Cenk Ergün, Sassuolo ile masaya oturacak.
İTALYANLAR YAZDI
Cimbom'un stoper adaylarından biri de Francesco Acerbi. Galatasaray'ın İtalyan savunmacı için yapacağı çıkarma Çizme basınında da geniş yankı buldu.
- 21 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:02
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Özdemir'den yeni sezon yorumu
Toplam 2
Yorum
yollar ayrılmalı volkan kendine bakmıyor..derby maçı gibi diğer maçlarda performansı yok..inat etmek hata olur..ciddiyetsiz.
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
drogba sniejder son 2 yılda takıma ne verdiki belhandayı begenmiyorlar sniejder gonderilmeli gider ayak takım içinde alengirli oyunlar yapabilir...
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Galatasaray imzayı attırdı
Toplam 15
Yorum
gs gomis belhanda tutar sırada maicon var seneye gümbür gümbür geliyoruz
Acerbi icin Çizme seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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