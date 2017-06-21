 Acerbi icin Çizme seferi – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    icin Çizme seferi

    Acerbi icin Çizme seferi

    Cenk Ergün, Sassuolo ile masaya oturacak.

    Aslan'da gündem transfer... En çok takviye gereken pozisyon ise savunmanın göbeği. Galatasaray bu sebeple birçok adayla görüşme halinde. Öne çıkan isimlerden biri de Francesco . 29 yaşındaki stoper için Sportif Direktör Cenk Ergün'ün bugün İtalya'da olacağı öğrenildi. Ergün hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Sassuolo ile masaya oturacak. Çizme ekibi 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Sarıkırmızılılar ise bu transferi 7 milyon euro'ya bitirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, Acerbi'ye de 4 yıllık kontrat önerecek.

    İTALYANLAR YAZDI
    Cimbom'un stoper adaylarından biri de Francesco Acerbi. 'ın İtalyan savunmacı için yapacağı çıkarma Çizme basınında da geniş yankı buldu.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
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