 Tosic G.Saray’a yakın – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Tosic G.Saray’a yakın

    Tosic G.Saray’a yakın

    ile sözleşmesi biten Sırp orta sahanın, G.Saray ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

    Rus gazete ve internet siteleri, ile sözleşmesi sona eren 'in sarı-kırmızılı kulüple görüştüğünü ve anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Orta alanın her iki kanadında da oynayabilen 30 yaşındaki Tosic'in 3-4-3'e çok uygun bir futbolcu olması iddiaları güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon CSKA formasıyla Rus Ligi'nde 24 maça çıkan Tosic 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun ismi uzun bir süredir Trabzonspor ile birlikte de anılıyordu.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:53
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