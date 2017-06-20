 Tete G.Saray’a kaldı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Tete G.Saray’a kaldı

    Tete G.Saray’a kaldı
    , 'lı Kenny Tete'nin transferinden vazgeçti. Çizme basını, 21 yaşındaki sağ bekin Inter'in devreden çıkmasıyla 'a gitme olasılığının güçlendiğini vurguladı. Sarı-kırmızılı takımın, Ajax'a 3 milyon euro önerdiği ve transferin her an bitebileceği kaydedildi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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