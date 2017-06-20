Serdar Aziz yeni sezonda iddialı
Galatasaray'ın geçtğimiz sezonun başında büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer ettiği, ancak Milli Takımda sakatlandıktan sonra faydalanamadığı Serdar Aziz, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor.
Yeni takımında oynadığı maçlardan çok, ödenen bonservis bedeli ve kazandığı parayla gündeme gelen milli yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına, "Şimdi batan güneş için ağlamamak gerek; yeniden doğduğunda ne yapmaya karar vereceğimiz önemli olan. Yeni sezon, yeni hedefler, yeni başarılar..İnşallah herşey istediğimiz gibi olur. Allah kimseye sakatlık vermesin" iletisini paylaşarak yeni sezon öncesinde mesajını takipçileriyle paylaştı.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:38
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 27
Yorum
fethi yılmaz ingiltere çalışma vizesi alabilecekmi acaba,
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 27
Yorum
zorunamıgitti yaw he he
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 27
Yorum
talisca kurul karariyla gidebilir. Adam penalti gibi serbest vurus kullaniyor bu özellik bile yeter ona. Sakatlanmasaydi 20 golü gecerdi ligde kesin
Serdar Aziz yeni sezonda iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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