Serdar Aziz yeni sezonda iddialı

Yeni takımında oynadığı maçlardan çok, ödenen bonservis bedeli ve kazandığı parayla gündeme gelen milli yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına, "Şimdi batan güneş için ağlamamak gerek; yeniden doğduğunda ne yapmaya karar vereceğimiz önemli olan. Yeni sezon, yeni hedefler, yeni başarılar..İnşallah herşey istediğimiz gibi olur. Allah kimseye sakatlık vermesin" iletisini paylaşarak yeni sezon öncesinde mesajını takipçileriyle paylaştı.



