 Serdar Aziz yeni sezonda iddialı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    yeni sezonda iddialı

    Serdar Aziz yeni sezonda iddialı

    Galatasaray'ın geçtğimiz sezonun başında büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer ettiği, ancak Milli Takımda sakatlandıktan sonra faydalanamadığı , yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor.

    Yeni takımında oynadığı maçlardan çok, ödenen bonservis bedeli ve kazandığı parayla gündeme gelen milli yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına, "Şimdi batan güneş için ağlamamak gerek; yeniden doğduğunda ne yapmaya karar vereceğimiz önemli olan. Yeni sezon, yeni hedefler, yeni başarılar..İnşallah herşey istediğimiz gibi olur. Allah kimseye sakatlık vermesin" iletisini paylaşarak yeni sezon öncesinde mesajını takipçileriyle paylaştı.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:38
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