Kombinede rekor

Sarı-kırmızılı yönetim, kombine kart satışında son 5 sezonun ilk hafta rekorunun kırıldığını açıkladı. Şu ana kadar 7 bin 500'ün üstünde kombine kart satıldığı bildirildi. Gösterilen yoğun ilgiden memnun olan yönetim, kulübün resmi twitter hesabından, "Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı" mesajını paylaştı.