 Kombinede rekor – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Kombinede rekor

    Kombinede rekor
    Sarı-kırmızılı yönetim, kombine kart satışında son 5 sezonun ilk hafta rekorunun kırıldığını açıkladı. Şu ana kadar 7 bin 500'ün üstünde kombine kart satıldığı bildirildi. Gösterilen yoğun ilgiden memnun olan yönetim, kulübün resmi twitter hesabından, "Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı" mesajını paylaştı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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