Juanfran’da Barça engeli

Galatasaray'ın Kenny Tete ile birlikte sağ bek için diğer alternatifi olan Deportivo'lu Juanfran'a Barcelona'nın da talip olması bu transferi zora soktu. Tecrübeli oyuncu ile İspanya'dan başka takımların da ilgilendiği belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın listesinin ilk sırasına Tete'yi aldığı ifade edildi.