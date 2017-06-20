 Juanfran’da Barça engeli – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ’da Barça engeli

    Juanfran’da Barça engeli
    Galatasaray'ın Kenny Tete ile birlikte sağ bek için diğer alternatifi olan Deportivo'lu Juanfran'a Barcelona'nın da talip olması bu transferi zora soktu. Tecrübeli oyuncu ile İspanya'dan başka takımların da ilgilendiği belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın listesinin ilk sırasına Tete'yi aldığı ifade edildi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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