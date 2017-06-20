İsveç basınından G.Saray yorumu
İsveç basını, Galatasaray'ı analiz eden bir makale hazırladı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Östersunds'un işinin çok zor olduğu yazılan makalede, "Şakaydı, birden gerçek oldu" ifadeleri kullanıldı.
"Galatasaray'ın yıldızlarını tutmak çok zor. Biz yıllar önce Division 2'de oynarken, önce Allsvenskan'a çıkacak, ardından da Avrupa'ya gidecektik. Bu, başkan Daniel Kindberg'e dayanıyordu. Şimdi istediklerimiz oldu. Avrupa'dayız ancak acımasız bir kura çektik. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon nasıl bir takım olacağını bilmiyoruz. Ligde elde edilen 4. sıradan memnun değiller. Ancak emin olduğumuz bir şey var, o da Galatasaray'ın dünya kulübü olduğudur. 20 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak olan karşılaşma ateşli bir ortamda oynanacak. Bu, Östersunds'un kariyerindeki en büyük futbol tecrübesi. Birçok Galatasaray taraftarı, kulübün sosyal medya hesabına, "Cehenneme hoşgeldiniz" yazıyor.
Östersunds'un yapay çimleri üzerinde Sneijder, De Jong, Fernando Muslera gibi yıldızlar yer alacak. Bizim şu anda lige odaklanmamız gerekiyor!"
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 14:08
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 21
Yorum
Cemal Ünlü... Tamam yazılıp çiziliyor da ,İngilizlerin Milli olma kriterini karşılıyor mu ?Ne olur şu haberlerde bu kadar sıra dışı olmayın...
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Yeni formalar 13 Temmuz’da
Toplam 4
Yorum
pençeler. merakla beklyoruz. Ben hanım ve çocuk . 3 tane .Bu ne demek satışlar yüzde 300 artacak. sadece çocuğa almıştım. şimdi üç tane alacağım
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Modric, gözaltına alındı
Toplam 2
Yorum
Ferhat Real durdurmaya calisiyorlar
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