 Henüz imza yok – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Henüz imza yok

    Henüz imza yok
    Dinamo Kiev Teknik Direktörü Alexander Khatskevich, G.Saray'ın istediği Younes Belhanda için, "Şu anda Belhanda, Morais ve Mbokani bizim oyuncularımız. Birçok şey konuşuluyor ama henüz bu 3 ismin transferleriyle ilgili imzalanmış bir anlaşma yok" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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