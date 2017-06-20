Henüz imza yok

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Alexander Khatskevich, G.Saray'ın istediği Younes Belhanda için, "Şu anda Belhanda, Morais ve Mbokani bizim oyuncularımız. Birçok şey konuşuluyor ama henüz bu 3 ismin transferleriyle ilgili imzalanmış bir anlaşma yok" dedi.