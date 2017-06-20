 Gomis, transferi açıkladı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    , transferi açıkladı

    Gomis, transferi açıkladı

    Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalıştığı Bafetimbi , yanlışlıkla transferini açıkladı. Sosyal medyadan Galatasaray taraftarının fotografını paylaştı ve 'Beni bekleyin' yazdı

    Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferde son aşamalara gelindiği belirtilen Marsilya'nın Fransız oyuncusu Bafetimbi , transferi açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı tribünlerin fotoğrafını paylaşarak, 'Beni bekleyin' notunu ekledi. Yıldız oyuncunun paylaşımı kısa süre sonra kaldırdığı görüldü.

    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:44
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