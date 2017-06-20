Gomis, transferi açıkladı
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalıştığı Bafetimbi Gomis, yanlışlıkla transferini açıkladı. Sosyal medyadan Galatasaray taraftarının fotografını paylaştı ve 'Beni bekleyin' yazdı
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 10:44
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300 bin euro fark
Toplam 5
Yorum
günü kurtarma hrkt. volkanı gönderip genç ve yetenekli bir adamla yola devam edin..2 tane ihtiyarla gelecek tesis edilmez..
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Fransa sevdası
Toplam 10
Yorum
seda bilionki dünya kupalari hangi kupa varsa,ben veririm,hangi brans olursa,olimpiyatlarda da ben varken kactin benden niye,
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 17
Yorum
kral adamlar ronoldayı almaya calısıyor .yalan haber
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