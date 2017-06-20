 Galatasaray imzayı attırdı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Galatasaray imzayı attırdı

    Galatasaray imzayı attırdı

    Galatasaray, Younes 'nın transferi için Dinamo Kiev'le anlaşma sağladı

    Younes 'nın Galatasaray'a transferinde artık hiçbir sorunun kalmadı. Galatasaray, Belhanda'nın kulübü Dinamo Kiev ile sözleşme imzaladı.

    Galatasaray, Faslı oyuncunun bonservisi olan 8 milyon Euro'yu 18 ayda ödeyecek. Belhanda'nın cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor. (beIN Sports)
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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