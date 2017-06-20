Galatasaray imzayı attırdı
Galatasaray, Younes Belhanda'nın transferi için Dinamo Kiev'le anlaşma sağladı
Galatasaray, Faslı oyuncunun bonservisi olan 8 milyon Euro'yu 18 ayda ödeyecek. Belhanda'nın cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor. (beIN Sports)
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 23:10
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Bogdanovic'ten o video için cevap!
Toplam 8
Yorum
KRALEX BOGDANOVİC kalmalı bence bu takımda ama giderse de arkasında biz varız her zaman onunlayız inşallah kalır ve Fenerbahçe nin efsane olmaya de
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Ataman’dan cevap: Maaşı ödeyin
Toplam 11
Yorum
FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI GS DUSMANILARI, MANEJERLERLE GS'YI SOYDULAR 60 MILYON EU GITTI 20 OYUNCUYA,GS'YI TAKIMINI AVRUPA SAMPIYONU YAPTIN KOVULDUN
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Jeremy Menez'e coşkulu karşılama
Toplam 1
Yorum
NO NAME yılın transferi valla,2 yıl önce bu adama dünyaları veriyorlardı,antalyada kesin form tutar,maicon da cok sağlam transfer.antalya sampiyon o
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