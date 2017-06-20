 Forvete Mounie – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Forvete Mounie

    Forvete Mounie
    Footmercato sitesi, Galatasaray'ın Montpellier'in 1.90'lık forveti 'ye teklif yaptığını yazdı. Talipleri fazla olan oyuncu için aralarında Leicester, West Ham ve Lyon'un da yer aldığı 11 kulübün yarıştığı belirtilirken, en iddialı takım olarak Freiburg gösterildi. 22 yaşındaki Benin asıllı forvet, bu sezon Fransa Ligue 1'de 35 maçta 14 gol kaydetmişti.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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