 ‘Eyvah G.Saray’ – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ‘Eyvah G.Saray’

    ‘Eyvah G.Saray’

    Aslan, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ile eşleşti. İsveç ekibinin forveti Ghoddos canlı yayında tepkisini “Eyvah mı?” diye verdi.

    Süper Lig'de geçen sezon 4. bitirip Avrupa defterini erken açmak zorunda kalan Cimbom'un rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi 2. Turu'nda İsveç ekibi Östersunds ile eşleşti. Aslan ilk maçı 13 Temmuz'da İsveç'te deplasmanda, rövanşı ise 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda oynayacak. Galatasaray'ın seri başı girdiği kura çekimi sırasında cephesinde ilginç gelişmeler yaşandı.

    'EN ZORLU RAKİBİ ÇEKTİK'
    Östersunds'un forveti Saman Ghoddos kurayı Aftonbladet Gazetesi'ne değerlendirdi. Ghoddos "Eyvah mı? Buna inanmıyorum. Bana neden yalan söylüyorsunuz. Bu tam bir çılgınlık olmalı" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki golcü "Kuradan gelebilecek en zorlu rakibi çektik. Bu bizim için çok kötü oldu. Ben yine de umutlu bakmak istiyorum. İki zorlu maç oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    İSVEÇ BASINI: KABUS GİBİ
    Östersunds'un Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmesi İsveçlileri memnun etmedi. Aftonbladet "Östersunds için kabus gibi bir kura. Bu aşamada Türklerin büyük kulübünün gelmesi kötü oldu" yorumu yaptı.

    HOPCUTT ÇOK TEHLİKELİ
    Östersunds bu sezon ligde 3. basamakta. 6 maçta 5 gol kaydeden Jamie Hopcutt takımın en skorer ismi. Saman Ghoddos da 3 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı. 6 gole direkt etki etti.

    BİRKAÇ TRANSFER OYNAR
    Kurada G.Saray'ı temsil eden futbol direktörü Cenk Ergün, "Amacımız, iki maçta tur atlayacak sonuçları elde etmek ve sonrasında gruplara kalmak. Birkaç transferimiz bu turda oynayacak" dedi.

    KUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
    Östersunds geçtiğimiz sezon İsveç Ligi'ni 8. sırada bitirdi. Ancak kupa finalinde Norrköping'i 4-1'lik skorla mağlup ederek isimlerini Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başardılar. Bu arada Östersunds şehrinin nüfusu 44 bin. Yani tüm şehir Galatasaray'ın stadı Türk Telekom'u dolduramıyor.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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