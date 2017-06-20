‘Eyvah G.Saray’
Aslan, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds ile eşleşti. İsveç ekibinin forveti Ghoddos canlı yayında tepkisini “Eyvah Galatasaray mı?” diye verdi.
'EN ZORLU RAKİBİ ÇEKTİK'
Östersunds'un forveti Saman Ghoddos kurayı Aftonbladet Gazetesi'ne değerlendirdi. Ghoddos "Eyvah Galatasaray mı? Buna inanmıyorum. Bana neden yalan söylüyorsunuz. Bu tam bir çılgınlık olmalı" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki golcü "Kuradan gelebilecek en zorlu rakibi çektik. Bu bizim için çok kötü oldu. Ben yine de umutlu bakmak istiyorum. İki zorlu maç oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
İSVEÇ BASINI: KABUS GİBİ
Östersunds'un Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile eşleşmesi İsveçlileri memnun etmedi. Aftonbladet "Östersunds için kabus gibi bir kura. Bu aşamada Türklerin büyük kulübünün gelmesi kötü oldu" yorumu yaptı.
HOPCUTT ÇOK TEHLİKELİ
Östersunds bu sezon ligde 3. basamakta. 6 maçta 5 gol kaydeden Jamie Hopcutt takımın en skorer ismi. Saman Ghoddos da 3 kez ağları sarstı, 3 de asist yaptı. 6 gole direkt etki etti.
BİRKAÇ TRANSFER OYNAR
Kurada G.Saray'ı temsil eden futbol direktörü Cenk Ergün, "Amacımız, iki maçta tur atlayacak sonuçları elde etmek ve sonrasında gruplara kalmak. Birkaç transferimiz bu turda oynayacak" dedi.
KUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
Östersunds geçtiğimiz sezon İsveç Ligi'ni 8. sırada bitirdi. Ancak kupa finalinde Norrköping'i 4-1'lik skorla mağlup ederek isimlerini Avrupa Ligi'ne yazdırmayı başardılar. Bu arada Östersunds şehrinin nüfusu 44 bin. Yani tüm şehir Galatasaray'ın stadı Türk Telekom'u dolduramıyor.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:17
-
En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
-
Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
-
Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
‘Eyvah G.Saray’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.