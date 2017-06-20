 Clichy’ye Inter kancası – Fotomaç – 20 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Clichy’ye kancası

    Clichy’ye Inter kancası
    Cimbom'un anlaştığı Gael Clichy'ye talip oldu! İtalyan basınında yer alan haberlerde, lacivert- siyahlı yöneticilerin 31 yaşındaki Fransız sol beke 'Maaşını düşürürsen, seni alabiliriz' mesajı ilettiği kaydedildi. Ancak Türkiye'den gelen yüksek maaş önerisinin bu transferi zor kıldığı bildirildi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Clichy’ye Inter kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.