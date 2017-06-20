 Chiriches’e izin çıkmadı – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Chiriches’e izin çıkmadı

    Chiriches’e izin çıkmadı
    , G.Saray'ın Vlad Chiriches için yaptığı teklifi reddetti. İtalyan gazeteci Raffaele Auriemma, "G.Saray'ın ciddi bir ilgisi var. Ancak Napoli'nin hocası Sarri, Vlad'ı göndermeyi düşünmüyor. Bu noktada iki kulüp birbirine oldukça uzak durumda" bilgisini paylaştı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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