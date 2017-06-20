Bruma 5 kez gitmek istedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, dün kulüpten ayrılanlar ile ilgili konuştu.
BRUMA: En az 5 kere gitmek istediğini söyledi. 3 kere çağırıp ücretinde iyileştirme teklif ettik. Net şekilde Türkiye'de kalmak istemediğini söyledi. Biz de G.Saray'ın menfaatleri için sattık.
SABRİ SARIOĞLU: Galatasaray'a büyük hizmetler verdi. Ona elbette hak ettiği uğurlama yapılaCak. Takımı gençleştirmek için bu hamleyi yaptık. Sabri de buna saygı gösterecektir.
ERGİN ATAMAN: Ücret almadan çalışırım ifadesini yanlış buluyorum. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır. Galatasaray'a hizmet ettiniz, karşılığını aldınız. Yapılanmaya gittik.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:24
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
Bruma 5 kez gitmek istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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