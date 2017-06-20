 Bruma 5 kez gitmek istedi – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Bruma 5 kez gitmek istedi

    Bruma 5 kez gitmek istedi

    Başkanı , dün kulüpten ayrılanlar ile ilgili konuştu.

    İşte o sözleri...

    BRUMA: En az 5 kere gitmek istediğini söyledi. 3 kere çağırıp ücretinde iyileştirme teklif ettik. Net şekilde Türkiye'de kalmak istemediğini söyledi. Biz de G.Saray'ın menfaatleri için sattık.

    SABRİ SARIOĞLU: 'a büyük hizmetler verdi. Ona elbette hak ettiği uğurlama yapılaCak. Takımı gençleştirmek için bu hamleyi yaptık. Sabri de buna saygı gösterecektir.

    ERGİN ATAMAN: Ücret almadan çalışırım ifadesini yanlış buluyorum. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır. Galatasaray'a hizmet ettiniz, karşılığını aldınız. Yapılanmaya gittik.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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