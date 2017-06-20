 Ataman’dan cevap: Maaşı ödeyin – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Ataman’dan cevap: Maaşı ödeyin

    Ataman’dan cevap: Maaşı ödeyin
    'in 'ı hedef alarak "Ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış. Herkes ücretini alır" sözlerine tecrübeli koçtan cevap gecikmedi. Ataman "Doğruyu, yanlışı taraftarı, kongresi ve kamuoyu verir. Umarım 1 yıldır olan borç ve son 3 maaşı öderler" dedi.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:26
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