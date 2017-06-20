Aslan’dan erken start

Yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Avrupa Ligi’ndeki Östersunds maçının hazırlıklarına başlayan G.Saray’da Betis’ten dönen Donk da idmana çıktı.

G.Saray, 2017-18 sezonuna start verdi. Sarı-kırmızılılar, Florya'da dün toplanarak UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda Östersunds ile 13 Temmuz'da oynayacakları ilk maçın hazırlıklarına başladı. Milli takımlarda yer almayan futbolcuların katıldığı ilk idmanda ısınma ve koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana kiralık gittikleri takımlardan dönen Tarık, Donk, Emrah, Umut ve Volkan Pala'nın yanı sıra Endoğan da katıldı. Başkan Dursun Özbek idman öncesi herkesin tek tek elini sıkıp, çalışmayı da bir süre izledi.



MİLLİLER HAFTAYA

Geçtiğimiz sezonun ardından milli takım kamplarına giden futbolcular ilk çalışmada yer almadı. Bu oyuncular 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılacaklar.



SLOVAKYA KAMPI 28'İNDE

Sarı-kırmızılılar, 9 gün İstanbul'da çalıştıktan sonra 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kampı için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. 8 Temmuz'a kadar sürecek kampta 2 hazırlık maçı yapılacak.