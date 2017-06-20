Aslan’dan erken start
Yeni sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Avrupa Ligi’ndeki Östersunds maçının hazırlıklarına başlayan G.Saray’da Betis’ten dönen Donk da idmana çıktı.
MİLLİLER HAFTAYA
Geçtiğimiz sezonun ardından milli takım kamplarına giden futbolcular ilk çalışmada yer almadı. Bu oyuncular 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılacaklar.
SLOVAKYA KAMPI 28'İNDE
Sarı-kırmızılılar, 9 gün İstanbul'da çalıştıktan sonra 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kampı için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. 8 Temmuz'a kadar sürecek kampta 2 hazırlık maçı yapılacak.
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:31
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En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
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Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
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