 ''Anlaşın geleyim'' – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ''Anlaşın geleyim''

    ''Anlaşın geleyim''

    Brezilyalı stoper, ’ın kendisini istediğiyle ilgili soruya, “Beni transfer etmek isteyen takım önce ile görüşmeli” yanıtını verdi.

    Aslan'ın savunmaya kurtarıcı olarak düşündüğü , transferi için 'yu adres gösterdi. Atletico Mineiro'ya 2-1 yenildikleri maçın ardından, ", Fenerbahçe gibi Türk kulüplerinden teklif aldığın yazılıyor. Ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt veren tecrübeli stoper, "Hayır, bir teklif almadım. Eğer beni transfer etmek istiyorsanız öncelikle Sao Paulo ile görüşmelisiniz. 2020'ye kadar kontratım var ve buna bağlıyım" diye konuştu. Brezilya basını, G.Saray'ın 28 yaşındaki Maicon için Sao Paulo'ya 6 milyon euro teklif ettiğini ve transferi gerçekleştirmek için yanıt beklediğini belirtti.

    ACERBİ YEDEKTE...
    Sao Paulo'nun Maicon'un yerine stoper araması, Cimbom'u umutlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun İtalyan stoperi Francesco Acerbi'yi de her ihtimale karşılık yedekte tutuyor. Maicon'da pürüz çıkarsa rota 29 yaşındaki Acerbi'ye çevrilecek.

    DENAYER'E TEKLİF
    Bir iddia da Ada'dan... İngiliz The Sun gazetesi, G.Saray'ın eski oyuncusu Jason Denayer için Manchester City'ye 'satın alma' teklifi yaptığını yazdı.


    Savaş ÇORLU
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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