''Anlaşın geleyim''
Brezilyalı stoper, Galatasaray’ın kendisini istediğiyle ilgili soruya, “Beni transfer etmek isteyen takım önce Sao Paulo ile görüşmeli” yanıtını verdi.
ACERBİ YEDEKTE...
Sao Paulo'nun Maicon'un yerine stoper araması, Cimbom'u umutlandırıyor. Sarı-kırmızılılar, Sassuolo'nun İtalyan stoperi Francesco Acerbi'yi de her ihtimale karşılık yedekte tutuyor. Maicon'da pürüz çıkarsa rota 29 yaşındaki Acerbi'ye çevrilecek.
DENAYER'E TEKLİF
Bir iddia da Ada'dan... İngiliz The Sun gazetesi, G.Saray'ın eski oyuncusu Jason Denayer için Manchester City'ye 'satın alma' teklifi yaptığını yazdı.
Savaş ÇORLU
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:54
-
En yakını G.Saray
Toplam 16
Yorum
Uraz_pasha imbula keşke gelse ama çok zor. en az 15 milyon diyorlar. ı.
-
Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
gırmançı Necip ve Tolgay'a güvenin 5 milyon € 35 yaşındaki bir futbolcuya veriliyorsa neden satılmasın...
-
Atiba’ya 5 verdiler
Toplam 33
Yorum
huseyınBJK zor mu toparlandı? bu sene daha da rahat şampiyon oldu ligin başından beri ligi forse eden takım Beşiktaş tı
''Anlaşın geleyim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.