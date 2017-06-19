 ''Uçaklar bu hafta inmeye başlayacak!'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''Uçaklar bu hafta inmeye başlayacak!''

    ''Uçaklar bu hafta inmeye başlayacak!''

    , transfer bekleyen taraftarlara müjdeyi verdi. “Önümüzdeki hafta (bu hafta) G.Saray uçakları İstanbul’a inmeye başlayacak. Bunun için son derece yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Herkes kombinesini, locasını alsın”

    Başkanı Dursun Özbek, transfer bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara sevindirici haberleri bu hafta vereceklerini söyledi. Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Özbek, "Sayın Tudor ile sportif direktör Cenk Ergün ve scout ekibi titiz bir rapor hazırladı. Her mevkide birkaç isim belirlendi. İnşallah önümüzdeki hafta Galatasaray uçakları İstanbul'a inmeye başlayacak. Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Herkes gelsin kombinesi, locasını alsın" diye konuştu.

    KOÇUMUZ İGOR TUDOR
    Dursun Özbek, hoca konusundaki spekülasyonlara da son vererek yeni sezonda teknik direktörlerinin kesinlikle İgor Tudor olacağını kaydetti. Aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesini isteyen Özbek, "Galatasaray'ın 2017-2018 dönemindeki koçu Sayın İgor Tudor. Bunda herhangi bir fikir değişikliği söz konusu değil. Bahisler açılmamış deniyor, onları bahisleriyle başbaşa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

    SNEİJDER'İ BİR GÖRELİM
    , menajerinin 'Gidecekse ön kapıdan çıkmak ister' dediği Sneijder konusuna da açıklık getirdi: "Sneijder değerli bir oyuncumuz. Hala 1 yıllık kontratı var. Tudor onu istemiyor! Böyle bir şey yok. Ancak yeni bir kadro oluştururken kimlerle devam edeceğimize de karar vereceğiz. Sneijder bir transfer olasılığında nasıl davranacağımızı menajeri vasıtasıyla sordu. Biz de kendisini bir görelim. Her iki tarafın da menfaatlerini düşünerek bir karar alırız."

    HİÇBİR OYUNCU CESARET EDEMEZ
    Kasımpaşa maçı sonrası futbolcuların 'teknik direktörü değiştirelim' teklifi olup olmadığı sorusuna kızan Özbek, "Böyle bi soru olur mu? Yani şimdi futbolcu isteyecek, biz teknik direktör değiştireceğiz. Hangi oyuncu buna cesaret edebilir. Onların görevi sahada performanslarını sergilemek. Yönetmek Galatasaray Yönetim Kurulu'nun işi. Antrenör değişecekse yönetim karar verir. Hiçbir oyuncu bunu ağzına dahi alamaz" yorumunu yaptı.

    'ALBAYRAK'A TEKLİF YOK'
    Abdurrahim Albayrak ile ilgili girişimleri olmadığını belirten Özbek, yönetimdeki ayrılıklar için, "Yönetim süresi 3 sene, bu uzun bir süre. Yorgunluklar, fikir ayrılıkları oluyor. İstifa edenlerin yerine yedek üyeler geldi. En son geçen hafta bir kişilk boşluk vardı, Emre Alkin'i çağırdım. Eskiye nazaran daha genç bir yönetim kurulu. Uyum içinde çalışıyoruz." dedi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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