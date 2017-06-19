Tolga’ya 1 milyon euro

Şut atamıyor diye eleştirilen Tolga Ciğerci'ye Almanya'dan talip çıktı... Bu sezon Bundesliga 2'de zor günler geçiren Kaiserslautern'in gurbetçi ön libero için bonuslarla 1 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Aslan, Tolga'yı Hertha'dan 3 milyon euro'ya almıştı.