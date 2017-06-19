 Tolga’ya 1 milyon euro – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Tolga’ya 1 milyon euro

    Tolga’ya 1 milyon euro
    Şut atamıyor diye eleştirilen Tolga Ciğerci'ye Almanya'dan talip çıktı... Bu sezon Bundesliga 2'de zor günler geçiren Kaiserslautern'in gurbetçi ön libero için bonuslarla 1 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Aslan, Tolga'yı Hertha'dan 3 milyon euro'ya almıştı.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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