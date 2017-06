Özbek, gidenler hakkında konuştu

Galatasaray'dan ayrılan emektar isimler hakkında ayrıntılı bilgiler veren Dursun Özbek'in röportajından yeni kesitler ise şöyle:

Bruma G.Saray'ı düşünmüyordu

Portekizli futbolcu Bruma'nın Almanya'nın RB Leibzig'e transfer süreci hakkında bilgi veren Başkan Özbek, "Ağzınızda kuş tutsanız, belli kişilerin bir algı oluşturması sevdası var. Galatasaray'ı düşünmüyorlar. Bruma kiradan döndükten sonra, sözleşmesini yenilemek istedik. Fakat Bruma Türkiye'de oynamak istemiyordu. Bize en az 5 sefer gitmek istediğini söyledi. Menajerini 3 kez çağırdık, ücrette iyileştirme teklif ettik ama kendisi çok net olarak Türkiye'de kalmak istemediğini söyledi. 6 ay sonra istediği takıma gidebilecek bir oyuncuydu, biz de Galatasaray'ın menfaatlerini düşündük. Bruma'yı kimse takımının dışında görmek istemez. Ama eğer oyuncunun Türkiye'de oynama niyeti yoksa, bu sefer siz, mali yapıyı düşünmek zorundasınız. Adam oynamak istemiyor, 6 ay sonra ücretsiz bir şekilde bir takımla anlaşma şansı doğuyor. Galatasaray için iyi bir miktar karşılığında Bruma'yı gönderdik, bizim için faydalı oldu" şeklinde konuştu.



"Kimse Sabri Sarıoğlu konusu üzerinden spekülasyon yapmasın"

Sözleşmesi uzatılmayan Sabri Sarıoğlu'na uğurlama yapacaklarını belirten Özbek, "Sabri, Galatasaray'a çok büyük hizmetler vermiş bir sporcumuz. Sabri'yi ne kadar sevdiğimi, Sabri iyi bilir. İnsanlar her olayı bir şekilde değiştirerek, yönetimi yıpratmak için bunu kullanmalarını kınıyorum. Sabri'ye elbette ki gereken uğurlama yapılacaktır. Kimse Sabri Sarıoğlu konusu üzerinden spekülasyon yapmasın. Yeni bir sezona giriyoruz, yeni bir kadro kuruluyor. Bu kadronun yenilenmesi, gençleştirilmesi söz konusu olmaz mı? Biz bunu yapıyoruz şu anda. Sabri de Galatasaraylı olarak buna saygı göstermeli. Sabri'nin gideceği sezon içerisinde belli değildi, onunla yolları ayırma kararını sezon bittikten sonra aldık" diye konuştu.



"Ergin Ataman'ın ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade"

Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın uzun süre hizmet verdiğini ve iyi bir Galatasaray'lı olduğunu vurgulayan Özbek, "Verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel günler yaşadık beraber. Fakat bizimle sözleşmesi sona erdi. Galatasaray'ın yönetim kurulunun da bu konuda görüşleri var. Gelecek sezon farklı bir koçla devam etmek istedik. Buna Ergin Ataman dahil herkesin saygı duyması gerekiyor. Galatasaray'da ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır, bundan sonra da alır. Ben bu ifadeyi söylenmemiş kabul ediyorum. Ergin Ataman'la çok keyifli, çok güzel, çok başarılı senelerimiz geçti. Bu olayı daha fazla irdelememek gerekir. Galatasaray'a hizmet ettiniz, Galatasaray her zaman bunun karşılığını vermiştir. Gün geliyor, bu hizmetin sonlanması gerekiyor. Sonlandığında da, bugüne kadar nasılsa, aynı şekilde sonlanması gerekiyor. Basketbol şubesinin yöneticisi Can Topsakal'dır. Divan kurulunda kendi düşüncelerini aktardı. Yönetim böyle bir karar almıştır. Herkes de buna saygı duymak zorundadır. Bunu geri çevirmek mümkün olmadığına göre, bundan sonra yapılan yorumlar sadece Galatasaray'a zarar verir" ifadeleri kullanıldı.



"Mehmet Özbek, bana gelip 'Ben devam etmeyeyim' dedi"

Çok eleştirilen Mehmet Özbek, hakkında da açıklamalarda bulunan Özbek, şunları söyledi: "Mehmet Özbek, Galatasaray'a belli bir süre hizmet etti. Özellikle futbol ile ilgili konularda. Çok iyi bir Galatasaraylı ve 16 senelik Galatasaray Kongre Üyesi. Dolayısıyla, iş adamı kimliğini de bunlar birleştirdi. Kendisi lisansiyer bir futbolcu ve bir spor kulübünde 8 sene yöneticilik yaptı. Basın kuruluşlarında yansıtıldığı gibi futboldan bihaber bir kişi değil. Konuyu farklılaştırıp, bir yıpratma meselesine çevirdiler. Mehmet Özbek de bu yıpranmayı sonlandırmak için, bana gelip 'Ben devam etmeyeyim' dedi. Kendisinin kararına saygı duyuyorum. Bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Medyada verdiği destek çarpıtılsa da, Galatasaray'a katkı sağlamıştır. Biz bir yönetim kuruluyuz ve transfer kaideleri hiçbir zaman değişmemiştir. Bugün itibarı ile o görevi ben üstleniyorum. Sistemimiz belli, hocanın oluşturacağı takımın eksiklerini tespit ediyoruz mevki olarak. Çok iyi çalışan scout ekibimiz var, onlar bize o mevkide oynayacak oyuncuların isimlerini veriyor ve izlemeye gidiyorlar. Daha sonrasında isimler netleşiyor ve transfer yapılıyor."