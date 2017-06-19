 ''Oyuncu bize gelmek istiyor'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    ''Oyuncu bize gelmek istiyor''

    ''Oyuncu bize gelmek istiyor''

    Oyuncu ile anlaşan Cimbom, ile son detayları görüşüyor.

    transferinde Sao Paulo ile son pürüzler halledilmeye çalışılıyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler yaptıkları açıklamada, "Oyuncuda bir sorun yok. Maicon bize gelmek istiyor. Kulübü ile bonservis bedeli hakkında görüşmelerimiz 1 haftadır devam ediyor. Henüz kesin sonuca varmadık" diye konuştular. 28 yaşındaki stoperin transferinin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Aksilik olursa rota Acerbi'ye dönecek.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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