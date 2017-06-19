 Orta sahaya Barazite – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Orta sahaya Barazite

    Orta sahaya Barazite
    Belhanda, Ben Arfa derken orta saha için sürpriz bir isim daha gündeme düştü. Utrecht tarafından sözleşmesi yenilenmeyen 'ye Galatasaray'ın kontrat önerdiği iddia edildi. Utrecht'te bu sezon 8 gol, 10 asist ile oynayan 27 yaşındaki Faslı maestronun bonservisi elinde bulunuyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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