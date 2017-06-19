 "Lens'i ister misiniz?'' – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    "Lens'i ister misiniz?''

    "Lens'i ister misiniz?''

    Menajer Kees Vos’un F.Bahçe ve Beşiktaş’ın ‘geri çekildiği’ 29 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı kulübe “İsterseniz görüşebiliriz” mesajı yolladığı belirtildi.

    Geçen sezon Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusuydu... Beşiktaş da onu almak için devreye girdi. Ancak Sunderland 5.5 milyon euro'dan aşağı inmeyince önce Fenerbahçe geri adım attı. Nabil Dirar'ın transferinin ardından ise sarı-lacivertliler bu transferden büyük ölçüde vazgeçti. Beşiktaş da satmayı planladığı Ricardo Quaresma Çin'e gitmeyi reddedince, aynı mevkideki Lens için yaptığı teklifi geri çekti. Tüm bu gelişmeler 'i bir anda ortada bıraktı.

    BRUMA'NIN YERİNE ALINABİLİR
    Championship'te oynamak istemeyen tecrübeli oyuncunun menajeri Kees Vos'un Galatasaray'a mesaj göndererek, "Lens'i ister misiniz?" diye sorduğu iddia edildi. Leipzig'e satılan Bruma'nın yerine kanat oyuncusu arayan sarı-kırmızılı ekibin, Lens için devreye girebileceği ileri sürüldü. 29 yaşındaki Lens geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 5 gol atarken, 17 tane de asist gerçekleştirdi.

    İBİZA'DA TATİL KEYFİ
    Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren Jeremain Lens, İspanya'nın ünlü tatil adası İbiza'da sezonun yorgunluğunu atıyor. Tecrübeli futbolcu, tatilini bitirdikten sonra kulübü Sunderland ile de görüşerek, gelen teklifleri değerlendirecek .

    FEYENOORD DA OLMADI
    Lens'in bir diğer talibi Feyenoord'du... Ancak Hollanda ekibinin de Watford'dan kiraladığı Berghuis'in bonservisini almaya karar verdiği ve Lens'i transfer etme ihtimalinin zayıfladığı belirtiliyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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