"Lens'i ister misiniz?''
Menajer Kees Vos’un F.Bahçe ve Beşiktaş’ın ‘geri çekildiği’ 29 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-kırmızılı kulübe “İsterseniz görüşebiliriz” mesajı yolladığı belirtildi.
BRUMA'NIN YERİNE ALINABİLİR
Championship'te oynamak istemeyen tecrübeli oyuncunun menajeri Kees Vos'un Galatasaray'a mesaj göndererek, "Lens'i ister misiniz?" diye sorduğu iddia edildi. Leipzig'e satılan Bruma'nın yerine kanat oyuncusu arayan sarı-kırmızılı ekibin, Lens için devreye girebileceği ileri sürüldü. 29 yaşındaki Lens geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 5 gol atarken, 17 tane de asist gerçekleştirdi.
İBİZA'DA TATİL KEYFİ
Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren Jeremain Lens, İspanya'nın ünlü tatil adası İbiza'da sezonun yorgunluğunu atıyor. Tecrübeli futbolcu, tatilini bitirdikten sonra kulübü Sunderland ile de görüşerek, gelen teklifleri değerlendirecek .
FEYENOORD DA OLMADI
Lens'in bir diğer talibi Feyenoord'du... Ancak Hollanda ekibinin de Watford'dan kiraladığı Berghuis'in bonservisini almaya karar verdiği ve Lens'i transfer etme ihtimalinin zayıfladığı belirtiliyor.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:33
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“Burak Yılmaz kim?”
Toplam 15
Yorum
KÖRFEZ Sayin cebi bu sampiyonluk seni bayagi havalandirdi allah havalananlarin burnunu yerden sürüdürmesinii de bilir..O bir milli futbolcu.
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler daha takımı idmana çıkarmadan saçma işler peşinde aykut hoca öndeki 6 oyuncu hücüm gücü yüksek oldumu beklere gerek yok
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5'li zirvede 5 karar
Toplam 63
Yorum
gereksizler bize lazım olan bek değil birincisi ekici valbuena topal souza bunlar 3 banko orta 3lü yeterli sol açık şart ve iyi bir forvet
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