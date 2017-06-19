Gomis bugün KAP’ta

Galatasaray'ın KAP'a ilk bildirimini bugün Bafetimbi Gomis ile yapacağı öğrenildi.

31 yaşındaki golcünün hafta içinde İstanbul'a gelerek, basın önünde sözleşme imzalaması bekleniyor. Fransız oyuncunun menajeri Etinne Mendi, "Yüzde 99 anlaştık. Pazar ya da pazartesi günü transfer sonuçlanır" demişti. Sarı-kırmızılı takım, Gomis için Swansea'ya 2.5 milyon euro ödeyecek. 3 yıllık kontrat yapılacak oyuncu da yılda 3.4 milyon euro kazanacak.