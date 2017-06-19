"Galatasaray sanki bir rüya"
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Östersunds'un Başkanı Daniel Kindberg, kurayı değerlendirdi. Kindberg, "Galatasaray sanki bir rüya. Ne büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:45
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Belhanda’ya 2. kontrol
Toplam 16
Yorum
Muhalefet Bu adam beş para etmez. Alıpta ne yapacaksınız anlamış değilim!
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Benalouane bombası!
Toplam 22
Yorum
kartall yalnız bahsettiğin o üç yılın ikisinde beşiktaş şampiyon oldu.bu kadar hezeyana gerek yok.rakiplerimiz bizi yakalamak için transfr yapıyor
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Fener'e 13 milyon euro + Gustavo
Toplam 17
Yorum
Socrat 15 milyon euro Gustavo bence müthiş olur. Unutmayın kız istenince verilir. Seneye bu teklifi mumla arar Fenerbahçe
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