UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Östersunds'un Başkanı Daniel Kindberg, kurayı değerlendirdi. Kindberg, "Galatasaray sanki bir rüya. Ne büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan İsveç temsilcisi Östersunds'ta Başkan Daniel Kindberg, çekilen kurayı rüya olarak tanımladı. Ancak başkanın aksine, İsveç basını, 'Kabus' ve 'Şaka mı' başlıklarını kullandı. Galatasaray'la eşleşmenin rüya gibi olduğunu belirten Östersunds Başkanı Daniel Kindberg, "Ne büyük bir fırsat. Galatasaray sanki bir rüya" ifadelerini kullandı. İsveç Kulübü, zorlu karşılaşma öncesinde taraftarlarını da sosyal medyadan uyardı. Sezonluk bilet sahibi olan taraftarların, bu maç için önceliğinin olduğu belirtilirken, kalan biletlerin daha sonra satışa çıkarılacağı ifade edildi. İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Ferhat Kaya da, İsveç basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ı her zaman televizyondan izliyoruz. Bu kez buraya gelecekler. 1 gün öncesinden restorantı kapatacağız ve bu maçı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.