Ergin Ataman'dan Özbek'e cevap
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın eski başantrenörü Ergin Ataman, Dursun Özbek’in açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, 'Ataman'ın Galatasaray'da ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır, bundan sonra da alır' ifadelerine Ergin Ataman'dan yanıt geldi. Tecrübeli koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Doğru ve yanlışların takdirini Galatasaray taraftarı, kongresi ve spor kamuoyu verir. Umarım 1 yıldır olan borç ve son 3 maaşı öderler."
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:29
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Belhanda’ya 2. kontrol
Toplam 16
Yorum
Muhalefet Bu adam beş para etmez. Alıpta ne yapacaksınız anlamış değilim!
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Benalouane bombası!
Toplam 22
Yorum
kartall yalnız bahsettiğin o üç yılın ikisinde beşiktaş şampiyon oldu.bu kadar hezeyana gerek yok.rakiplerimiz bizi yakalamak için transfr yapıyor
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Fener'e 13 milyon euro + Gustavo
Toplam 17
Yorum
Socrat 15 milyon euro Gustavo bence müthiş olur. Unutmayın kız istenince verilir. Seneye bu teklifi mumla arar Fenerbahçe
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