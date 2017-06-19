 Ergin Ataman'dan Özbek'e cevap – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    'dan Özbek'e cevap

    <a href="/index/ergin-ataman?id=086c639d-1f85-4983-9b17-e07aa9733e04" class="" rel="tag">Ergin Ataman</a>'dan Özbek'e cevap

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın eski başantrenörü , ’in açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

    Galatasaray Başkanı 'in, 'Ataman'ın Galatasaray'da ücretsiz çalışırım ifadesi yanlış bir ifade. Herkes bugüne kadar ücretini almıştır, bundan sonra da alır' ifadelerine 'dan yanıt geldi. Tecrübeli koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Doğru ve yanlışların takdirini Galatasaray taraftarı, kongresi ve spor kamuoyu verir. Umarım 1 yıldır olan borç ve son 3 maaşı öderler."

    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:29
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