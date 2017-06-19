 Clichy gelir Carole gider – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Clichy gelir Carole gider

    Clichy gelir Carole gider
    Sol beke Gael Clichy ile anlaşan G.Saray'da Lionel Carole gözden çıkarıldı... Tudor'un 'yetersiz' raporu verdiği Fransız bek teklif gelirse satılacak. Carole'la İngiltere ve Fransa'dan bazı takımlar ilgileniyor. Bu arada Gael Clichy, 28 Haziran'daki Slovakya kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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