Clichy gelir Carole gider

Sol beke Gael Clichy ile anlaşan G.Saray'da Lionel Carole gözden çıkarıldı... Tudor'un 'yetersiz' raporu verdiği Fransız bek teklif gelirse satılacak. Carole'la İngiltere ve Fransa'dan bazı takımlar ilgileniyor. Bu arada Gael Clichy, 28 Haziran'daki Slovakya kampına yetiştirilmeye çalışılıyor.