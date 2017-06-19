 Belhanda’ya 2. kontrol – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Belhanda’ya 2. kontrol

    Belhanda’ya 2. kontrol
    ile anlaşan yönetim, bu transferi açıklamak için sağlık raporlarını bekliyor. Ukrayna basını, ilk kontrolden geçmeyi başaramayan Faslı yıldızın, bu hafta bir kontrolden daha geçeceğini yazdı. Transfer onaylanırsa Belhanda'nın G.Saray'dan yılda 4 milyon euro kazanacağı belirtildi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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