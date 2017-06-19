 Aslan yeni sezonu açıyor – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Aslan yeni sezonu açıyor

    Aslan yeni sezonu açıyor

    , yeni sezonu bugün açıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacağı için sezonu erken açmak zorunda kalan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör İgor Tudor'un verdiği 15 günlük izin bugün sona eriyor.

    Aslan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sezonun ilk idmanını gerçekleştirecek. Sezon sonu milli takım kamplarına giden oyuncular ise 26 Haziran Pazartesi gününden itibaren takıma katılacak. , 28 Haziran Çarşamba günü yurt dışı kamp çalışması için Slovakya'nın Samorin kentine gidecek. Burada iki de hazırlık maçı oynayıp, 8 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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