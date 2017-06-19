2 stoper alınmalı

Eski 2. başkan Doğan Hasol, yönetime 'golcü yerine 2 stoper alın' tavsiyesi yaptı. Hasol, "Futbolda önce savunma gerek. G.Saray'ın stoperde sıkıntısı var. Zamanında Kalli'den golcü istedik. 2 düzgün savunmacı alalım daha iyi, demişti. Falko ve Stumpf'un başarıları ortada" dedi.