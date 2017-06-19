 2 stoper alınmalı – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    2 stoper alınmalı

    2 stoper alınmalı
    Eski 2. başkan Doğan Hasol, yönetime 'golcü yerine 2 stoper alın' tavsiyesi yaptı. Hasol, "Futbolda önce savunma gerek. G.Saray'ın stoperde sıkıntısı var. Zamanında Kalli'den golcü istedik. 2 düzgün savunmacı alalım daha iyi, demişti. Falko ve Stumpf'un başarıları ortada" dedi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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