Tete’ye menajeri taş koydu!

Sağ beke düşünülen Ajax'lı Kenny Tete'de menajer oyunu!.. İtalyan basını, Mino Raiola'nın 21 yaşındaki oyuncuyu İnter'e önerdiğini ve bonservisi için 3-4 milyon euro fiyat ilettiğini yazdı. İnter Direktörü Ausilio'nun düşünmek için süre istediği belirtildi.