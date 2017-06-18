 Tete’ye menajeri taş koydu! – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Tete’ye menajeri taş koydu!

    Tete’ye menajeri taş koydu!
    Sağ beke düşünülen Ajax'lı Kenny Tete'de menajer oyunu!.. İtalyan basını, Mino Raiola'nın 21 yaşındaki oyuncuyu İnter'e önerdiğini ve bonservisi için 3-4 milyon euro fiyat ilettiğini yazdı. İnter Direktörü Ausilio'nun düşünmek için süre istediği belirtildi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:46
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