 Özbek: Borçla prim yapmam – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Özbek: Borçla prim yapmam

    Özbek: Borçla prim yapmam
    Riva'dan gelen paranın transferde kullanılacağı iddiasına başkan 'ten yalanlama geldi. Özbek, "Ben borçla efsane başkan olmayacağım. Geliri giderine eşit bir kulüp bırakacağım. Aksi durumda benden sonrakiler bugünün acısını çeker" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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