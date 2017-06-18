Aslan'ın gözdesi İmbula'ya Nice talip oldu. L'Equipe, Nice'in Stoke City ile görüştüğünü ve anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.
KONUŞMAK İÇİN ERKEN
Stoke City CEO'su Tony Scholes, İmbula'nın transferi hakkında konuşmak için erken olduğunu söyledi. "Yılın bu dönemi transfer görüşmeleri bazen aylar sürebiliyor" diyen Scholes'in pazarı kızıştırdığı belirtildi.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:45
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
İmbula’da Nice engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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