 İmbula’da Nice engeli – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    ’da engeli

    İmbula’da Nice engeli

    Aslan'ın gözdesi 'ya talip oldu. L'Equipe, Nice'in ile görüştüğünü ve anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti.

    24 yaşındaki ön liberonun maaşının bir kısmını 'in, geri kalan kısmını ise Stoke'un karşılayacağı ifade edildi.

    KONUŞMAK İÇİN ERKEN
    CEO'su Tony Scholes, 'nın transferi hakkında konuşmak için erken olduğunu söyledi. "Yılın bu dönemi transfer görüşmeleri bazen aylar sürebiliyor" diyen Scholes'in pazarı kızıştırdığı belirtildi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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