"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Galatasaray'ın transferini son aşamaya getirdiği Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, yaptığı açıklamada "Tercihimiz Galatasaray'dan yana" dedi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Bafetimbi Gomis'in transferinde artık sona gelindi. Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Swansea City'de bulunan ve geçen seneyi Ligue 1'de mücadele eden Marsilya'da kiralık olarak geçiren Bafetimbi Gomis'in menajeri Etienne Mendy, oyuncusunun en geç pazartesi gününe kadar Galatasaray'a imza atacağını söyledi.
Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün ile kulüp doktorü Yener İnce'nin cuma günü Paris'te sağlık kontrollerinden geçirdiği Gomis'in artık bir iki gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Gomis adına en yetkili isim olan manajer Etienne Mendy, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Tercihimiz Galatasaray'dan yana. Yüzde 99 Galatasaray forması giyecek. Bu transfer artık en geç pazartesi gününe kadar Galatasaray adına resmiyet kazanacak" dedi.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:25
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali bu senede bütun m nalları trabzon toplar
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Bongonda imzaladı
Toplam 5
Yorum
ali avrupa çöplülerinden ucuz kalitesizsınıfsız futbolcu topla sonrada ben şampiyon olacağım diye viyakladaha sonrada otobüsler kurşun at
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"Gomis yüzde 99 Galatasaray'da"
Toplam 4
Yorum
kesin gs elinde patlar son 5 - 6 sezonuna baksınlar hep inişli çıkışlı bir oyuncu ,yazık verilen bu paralara hantal vede yaşlı , daha iyi genç oyuncu alınabilridi
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