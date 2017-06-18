 Gomis KAP’a kaldı – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    Gomis KAP’a kaldı

    Gomis KAP’a kaldı
    için KAP açıklaması bekleniyor. La Provence gazetesi, 32 yaşındaki forvetin Marsilya'nın teklifini reddettiğini belirtti. G.Saray'ın Gomis ile 3 yıllık kontratta anlaştığı ve transferin her an resmileşebileceği vurgulandı.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:41
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