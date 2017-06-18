 En yakını G.Saray – Fotomaç – 18 Haziran 2017
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    18 Haziran 2017, Pazar
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    En yakını G.Saray

    En yakını G.Saray
    Francesco Acerbi için İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio'dan müjde geldi. Di Caprio, 29 yaşındaki stoper için en iyi teklifi G.Saray'ın verdiğini belirterek, "Transferinin çok olası olduğunu düşünüyorum. Başka takımlardan da teklif geldi. Ancak Acerbi'ye en yakın takım G.Saray" dedi.
    1. 18 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:01
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