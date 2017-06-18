En yakını G.Saray

Francesco Acerbi için İtalyan gazeteci Lorenzo Di Caprio'dan müjde geldi. Di Caprio, 29 yaşındaki stoper için en iyi teklifi G.Saray'ın verdiğini belirterek, "Transferinin çok olası olduğunu düşünüyorum. Başka takımlardan da teklif geldi. Ancak Acerbi'ye en yakın takım G.Saray" dedi.