Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, özel açıklamalarda bulundu. Birçok önemli konu hakkında konuşan Özbek, kısa bir süre içinde sarı-kırmızılı taraftarlara sevindirici haberler vereceklerini vurgularken herkesin kombinesini ve locasını alıp takımı desteklemek için stada gelmesini istedi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Igor Tudor'un, Wesley Sneijder'i istememesi gibi bir durumun olmadığının altını çizen Başkan Özbek, "Böyle bir şey yok böyle bir şey olamazda zaten. Şimdi burada Sneijder Galatasaray Spor Kulübü'nün, Sportif A.Ş'nin bir oyuncusu ve değerli bir oyuncusu. 1 senelikte kontratı var" dedi.



"SNEİJDER, G.SARAY'IN DEĞERLİ BİR OYUNCUSU 1 SENELİK DE KONTRATI VAR"

Tudor'un, Sneijder'i sistemine uymadığı için istemediği ve yerine Belhanda'yı düşündüğü yönünde çıkan haberler ile ilgili konuşan Özbek, "Sneijder, Galatasaray'ın futbolcusu şu anda hala 1 senelik kontratımız var. Şuna katılmıyorum. Tudor Sneijder'i istemiyor. Böyle bir şey yok böyle bir şey olamazda zaten. Şimdi burada Sneijder Galatasaray Spor Kulübünün, Sportif A.Ş'nin bir oyuncusu ve değerli bir oyuncusu. 1 senelikte kontratı var. Şimdi yeni sezonu açacağız yeni sezonu açarken de biz yeni bir kadro oluştururken elbette ki önümüzdeki sezon kimlerle devam edeceğimiz konusuna da karar vereceğiz. Eksiklerimiz belli, öncellikle eksiklerimizi tamamlayacağız. Daha sonrada kadromuzun dışında kalacak, beraber oynamayı düşünmediğimiz oyuncular karar vereceğiz. Bugün itibariyle hala kontratı devam bir oyuncu hiçbir şey konuşulmamış bu manada. Bir yorum yapmak bence yanlış" şeklinde konuştu.



"SNEİJDER, TRANSFER OLASILIĞINDA NASIL DAVRANACAĞIMIZI MENAJERİ VASITASIYLA SORDU"

Sneijder'den gitmek istediğine dair teklif gelip, gelmediği sorusuna Özbek, "Sneijder, tabii bize bir transfer olasılığında nasıl davranacağımızı konusunu menajeri vasıtasıyla sordu. Evet yakın bir zamanda oldu. Şimdi dolayısıyla bizde kendisini bir görelim. Çünkü; Sneijder'de Galatasaray'a güzel hizmetler vermiş bir sporcu. Tabi her iki tarafında menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alırız" diye cevap verdi.



"HANGİ OYUNCU GRUBU BÖYLE BİR ŞEYE CESARET EDEBİLİR"

Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, futbolcuların teknik direktörü, değiştirelim teklifi olup olmadığının sorusuna, "Böyle bi soru olur mu. Yani şimdi futbolcu isteyecek biz teknik direktör değiştireceğiz. Yönetime geldiğimizden beri şikayet ettiğim hususların başında geliyor. Herkes bir niyet okuma suretiyle yeter ki biz Başkanı ya da Yönetim Kurulu'nu yıpratalım, hep böyle bir konuşulmamış söylenmemiş, olmamış olayların bir şehir efsanesi ortaya getirilmesi şey yapalım, bize gelecekler diyecekler biz bu antrenörü değiştirelim. Ben böyle bir soruyu bile soyulmamış farz ediyorum. Hangi oyuncu buna cesaret edebilir. Hangi oyuncu grubu böyle bir şeye cesaret edebilir. Onların görevi sahada performanslarını sergilemek. Yönetmek Galatasaray Yönetim Kurul'unun işi. Antrenör değişecekse Galatasaray Yönetim Kurulu karar verir. Hiçbir şekilde oyuncu bunu ağzına dahil alamaz" değerlendirmesinde bulundu.



"TUDOR'A GÜVENİYORUZ"

Tudor'a güvendiklerini vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın 2017-2018 dönemindeki koçu Sayın Igor Tudor. Bunda da herhangi bir değişiklik, fikir değişikliği böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi sorularda bile şey var dikkat edersen, konuşuluyor da kardeşim bende konuşanlara ithafen söylüyorum. Daha sezon başlamamış. Bahis açılmamış diyorsun onları bahisleriyle baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı.



"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GALATASARAY UÇAKLARI İSTANBUL'A İNMEYE BAŞLAYACAK"

Yeni sezon yapılacak transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, "İnşallah önümüzdeki hafta Galatasaray uçakları İstanbul'a inmeye başlayacak. Bunun için son derece yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ben sevgili taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum. Transfer hassas bir iş. Parasında anlaşırsın. Şartlarında anlaşamazsın. Şartlarında anlaşırsın süresinde anlaşamazsın. Yani atılan imzalar, verilen ya da alınan haklar geri dönmüyor artık. Sadece bugünü bayram yapmak için ileriye dönük Galatasaray haklarından haklarından fedakarlık etmeyi yanlış buluyorum. Onun için elimizden gelen bütün gayretle, bütün titizlikle, kontratların Galatasaray için çok iyi tecelli etmesi çalışıyoruz. Süreler bundan uzuyor. Uzuyor ama belli bir şey bu seneyi erken açıyoruz. 13 temmuzda maç oynayacağız. Kamp önümüzdeki hafta başlayacak. Dolayısıyla bize elimizi çabuk tutmak için her şeyi yapıyoruz. İnşallah çok kısa sürede de sevindirici haberlere taraftarlarımıza vereceğiz. Bu sene onlardan çok büyük beklentimiz var. Dolayısıyla Galatasaray'a küsmek darılmak olmaz. Herkes gelsin kombinesi, locasını alsın. Ve stada maça Galatasaray'a destek vermek için stada gelsinler. Hiçbir Galatasaraylının şu ya da bu sebepten Galatasaray'a küsme lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Bir çok cephede çarpışıyoruz. Bir yandan mali yapıyı düzeltmek isterken, bir taraftan da sportif faaliyetlerde başarıya odaklı çalışıyoruz. Dolayısıyla burada taraftarın ve camianın desteği çok önemli. Ben bu sene olağanüstü bir destek bekliyorum" şeklinde konuştu.



"TRANSFERLER İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Transfer çalışmalarına çok önceden başladıklarını belirten Özbek, "Takımın geçen yılki gösterdiği performans çerçevesinde eksiklikleri net olarak ortaya çıktı. Bunlara bağlı olarak da sayın Tudor ile Sportif Direktör Cenk Ergün ve Scout ekibi çok titiz bir çalışma hazırladı. İsimler belirlendi. Her mevkide birkaç isim olmak üzere. Bu manada epeyden beri çalışıyoruz" dedi.



"GALATASARAY'A HİZMET ETMEK BÜYÜK BİR ŞEREF"

Başkan Özbek, Levent Nazifoğlu'ndan boşalan göreve gelen Emre Alkin ile ilgili, "5 yedek üyemiz var. Yönetim süresi 3 sene, bu da uzun bir süre. Yorgunluklar oluyor, fikir ayrılıkları oluyor. Galatasaray gibi büyük bir şirkette büyük olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Bundan dolayı yolda bazı arkadaşlar ayrılabiliyorlar. Yönetim Kurulu'nda yeterli sayı var. Son derece uyumlu çalışan bir yönetimiz. Herkes herkese saygı duyar. Sürekli istişare ederiz. İstifalar oldu, onlar yerine yedek üyeler geldi. Yönetim kurulunun zayıf olduğunu düşünmüyorum. Herkes Galatasaray'a hizmet çabası içerisinde. Hiçbir şekilde yönetimi yıpratmaya çalışmasınlar. Biz Galatasaray'ın daha iyi olması için çalışıyoruz. Herkes bize daha başarılı olmak için yardım etmeli. Abdurrahim Albayrak ile ilgili bir girişimimiz yok. İhtiyaç duyduğumuz konularda komiteler kurarak genel kurul üyelerinden yardım alıyoruz. Eksiğimiz varsa, herkesle konuşarak destek alıyoruz. Ama yönetim kurulu üyeliği konusunda da. Mesela Sportif AŞ'de atayarak yönetim kurulu üyesi alabiliyoruz. Bu manada da bazı arkadaşlarımı yönetime davet ettim.



"EMRE ALKİN İYİ BİR GALATASARAYLIDIR"

En son geçen hafta yönetim kurulu üyeliğinde bir boşluk vardı bir kişilik. Onu için Sayın Emre Alkin'i çağırdım. Kendisi çok iyi bir Galatasaraylı. Yeni yönetim kurulumuza intikal edecek. Kendisiyle görüştüm. Levent Bey'den boşalan yere bir boşluğumuz vardı, Emre Alkin'i aldık. Biz Galatasaray'daki yönetime destek verecek herkesle bu Galatasaray'a hizmet etme yarışını paylaşıyoruz. Hiç kimse bunun dışında bir düşüncede olmasın. Onun için belki şöyle düşünmek lazım. Bu yönetim biraz da yeni bir yönetim. Yönetim Kurulu ve Başkanı itibarıyla Galatasaray'da eskiden olduğu gibi devamlı tekrar eden belli kişiler arasında oluşturulan bir Yönetim Kurulu değil. Nispeten Yönetim Kurulu Üyeleri daha genç daha yeni üyelerden kurulu. Dolayısıyla onlar da bu şanslarını kullanıp uzun süre Galatasaray'a hizmet etmek isteyeceklerdir. Ama Galatasaray'da bu hizmet seçim yoluyla oluyor. Önümüzdeki dönemde eksiklerimizi tamamlar, genel kurul da bize bu konuda güvenini tazelerse Galatasaray'a hizmet etmek büyük bir şeref ve hiçbir zaman da yorgunluğun düşünülmemesi lazım." açıklamasında bulundu